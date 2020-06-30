"فولكس واجن" تكشف عن هويتها الجديدة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

كشفت فولكس واجن الشرق الأوسط عن تصميم علامتها التجارية الجديدة وشعارها في المنطقة من خلال عمل فني يجسد التوجه الجديد للعلامة التجارية. يأتي هذا في إطار إعادة تصميم علامة فولكس واجن عالمياً، في واحدة من أكبر حملات إعادة تصميم العلامات التجارية في العالم.

وتعاونت "فولكس واجن" الشرق الأوسط مع الفنانة مادي بوتشر المقيمة في الإمارات لإضفاء لمسة فنية على عصر "فولكس واجن" الجديد، وتقديمها إلى المنطقة بطريقة جريئة ومعاصرة وإبداعية، وذلك خلال الكشف عن فولكس واجن الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.

ورسمت الفنانة لوحة جدارية مفعمة بالحيوية بعنوان "الحركية" استوحتها من التفكير المستقبلي لفولكس واجن. وتجمع اللوحة ألوان وطابع العلامة التجارية الجديدة التي تنبض بالحياة مع بعض الخصائص الأكثر تميزاً في سياراتها، مثل الشبك الأمامي على شكل قرص العسل وتصميم العجلات والشعار الجديد. ودمجت الفنانة هذه العناصر مع الأنماط والأشكال المستوحاة من السمات التقليدية للهندسة المعمارية المحلية الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، ما يساعد في ربط العمل الفني بالشرق الأوسط.

وقالت مادي بوتشر في سياق حديثها عن هذه الشراكة: تتمحور هذه اللوحة حول الطموح والذكاء والتركيز على المستقبل، فقد تطورت هوية فولكس واجن إلى فكرة تتجاوز عمر السيارة. ولأنها "سيارة الشعب"، فإن فكرتها تدور حول تمكين الناس ومنحهم السيطرة والتحكم. يمكن لأي شخص أن يتعلم وضع يديه على المقود وتشغيل السيارة. والقيادة هي التحكم في مجموعة من الأفكار التي تدور في عقلك وتنفيذها بيديك، وكذلك صناعة الفن. بالنسبة لي، هذه اللوحة ليست ثابتة ولا ساكنة، بل متحركة واحتفالية وإيجابية ومرحة ومليئة بالحيوية، تماماً مثل هوية فولكس واجن الجديدة.

وأضافت: "بمناسبة تطوير علامة فولكس واجن، رسمتُ لوحة مستوحاة من الألوان الجديدة الجريئة للعلامة التجارية وثقتها بنفسها. استغرق رسم اللوحة الرئيسية ثلاثة أيام، ثم فُصلت مقاطع منها وتحولت إلى قطع فنية مستقلة فريدة من نوعها لتشكل أجزاء اللوحة ككل، أجزاء فريدة متساوية من الصورة الأكبر. فهذه الأجزاء تشكل اللوحة كما يشكل الناس جزءاً من العلامة التجارية لسيارة الشعب. أشعر بحماس شديد للعمل مع واحدة من أكثر العلامات التجارية للسيارات تميزاً وأكبرها عراقةً في العالم من خلال هذه اللوحة التي تم الكشف عنها بالتزامن من إطلاق الهوية الجديدة في المنطقة. وآمل أن تعكس هذه اللوحة الفنية تلك المشاعر".

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: "ستشهد منطقتنا ظهور فولكس واجن جديدة في المستقبل. فقد طورنا تصميماً جديداً للشعار وللهوية التجارية يجسد قيمنا بشكل أفضل، ويضع العملاء على رأس أولويات علامتنا التجارية. إنه ليس مجرد شعار جديد، بل هو شعور جديد بالطموح سينعكس على نظرتنا وفكرنا ومشاعرنا. لقد تغير منظورنا إلا أن معايير الجودة التي طالما التزمنا بهل ستبقى ثابتة ولن تتغير. سنكون أكثر إنسانية وجاذبية، ونضع الثقة والناس فوق كل اعتبار".

وأضاف: "نشعر بسعادة بالغة لإطلاق هوية فولكس واجن الجديدة رسمياً في منطقتنا، والتعاون مع الفنانة مادي هو تأكيد على الأسلوب الذي نريد توصيل قيمنا من خلالها، حيث نريد توصيلها بطريقة إبداعية وإنسانية وجذابة. تمثل هذه اللحظة بداية فصل جديد ورحلة جديدة نحو المستقبل".

وتشمل حملة إعادة تصميم العلامة التجارية العالمية 171 سوقاً عالمية و10 آلاف وكيل ومركز خدمة معتمد و70 ألف عملية استبدال للشعار. وبالنسبة لتصميم العلامة التجارية الجديدة في الشرق الأوسط، سيستخدم 22 وكيلاً ومركز خدمة في 9 أسواق تصميم فولكس واجن الجديد.

وتعد فولكس واجن الجديدة عملاءها بتقديم طرازات جديدة وتجربة أكثر حداثة وموثوقية تركز تماماً على العملاء. وسيقتصر الشعار الجديد على العناصر الأساسية فقط، ما يجعل استخدامه أكثر مرونة في الوسائط الرقمية، وهذا أمر مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على الوسائل الرقمية. كما ستصبح لغة العلامة التجارية شخصية ومميزة، حيث ستساعد في جعل التواصل مع العملاء محور التركيز الرئيسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز