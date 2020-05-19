إطلاق سيارة "نيسان صني 2020" الجديدة قي الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة المسعود للسيارات، عن إطلاق نيسان صني 2020 الجديدة كلياً وذلك في خطوة متقدمة لتسليط الضوء على سيارات نيسان صني في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

ويشكل الطراز الجديد، الجيل الحادي عشر من نيسان صني التي تعتزم الاحتفاظ بمكانتها الريادية كواحدة من أفضل السيارات مبيعاً في المنطقة، والتي تتمتع بتقنيات التنقل الذكي من نيسان.

تتميز سيارة نيسان صني 2020 بتصميمها المتميز والحرفية الاستثنائية حيث تحتوي على مميزات أمان متكاملة تغير شعورك تجاه السيارات من الفئة B. ويتوفر الطراز الجديد بثلاث فئات، الفئة S (ناقل حركة يدوي أو Xtronic) والفئة (Xtronic) SV والفئة الرياضية (Xtronic SL).

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: " تتمتع هذه السيارة بتصميم جديد ومميزات أمان تحاكي تطلعات محبي سيارات السيدان. وتتميز هذه السيارة بأناقتها الرائعة وسعرها المناسب، ما يجعلها خياراً أفضل ضمن سيارات نيسان صني فئة B. وتؤكد المسعود من خلال طرح هذه السيارة التزامها الكامل في تقديم الجودة العالية والتميز الدائم لجميع عملائها".

وتواصل الشركة من خلال الطراز الجديد لعام 2020، تطوير تقنياتها من خلال استخدام تقنيات التنقل الذكي من نيسان، التي ستمكنك من الحصول على المساعدة عند الحاجة إليها، ومراقبة السلامة الأمامية والجانبية والخلفية في آن معا.

أما فيما يتعلق بالأداء، ينفرد الطراز الجديد بمحركه القوي 1.6، وناقل الحركة المطوّر، إضافة إلى توفير استهلاك الوقود. كما تتمتع السيارة بتقنيات ذكية حديثة مثل مجموعة قياس TFT 7 بوصة الرقمية ونظام A-IVI إضافة إلى تقنية توصيل هاتفك الذكي بالسيارة، ونظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير في النقاط العمياء، وتنبيه حول حركة المرور الخلفية كأحد تقنيات التنقل الذكي من نيسان.

تتوفر سيارة نيسان صني 2020 الجديدة بسعر يبدأ من 49 ألف و900 درهم إماراتي للفئة S 1.6 MT في جميع صالات عرض المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

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