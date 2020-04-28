فتح الحجز المسبق على سيارة "لوسيد أير" في الإمارات والسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "لوسيد موتورز" اليوم، عن تلقي طلبات الحجز المبكر في الشرق الأوسط على "لوسيد أير" أول سيارة سيدان من إنتاج الشركة، على أن تكون بداية فتح باب طلب الحجز في كل من الإمارات والسعودية.

وتتوقع "لوسيد موتورز"، المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المزيد من التوسع في أسواق المنطقة خلال المستقبل القريب، حيث إن اختيار هذه الأسواق تم بناء على حجم السوق والطلب المتوقع على المركبات المتقدمة تقنياً.

وسوف تبلغ رسوم الحجز في الإمارات والسعودية قرابة 1000 دولار (3800 ريال سعودي أو مثيل هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي)، مع توقع أن يتسلم العملاء سياراتهم في أواخر العام 2021.

وطورت "لوسيد موتورز" مجموعة توليد طاقة كهربائية متكاملة بتقنيات تمتلك ريادتها عالمياً؛ بما في ذلك مجموعة البطارية، والمحركات، وإلكترونيات، والبرمجيات، وجميعها يعمل بجهد فائق يتجاوز 900 فولت لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة، بما يمثل مقياساً جديداً لسيارة هي الأقوى على مستوى العالم بالنظر إلى حجمها ووزنها.

ومن المتوقع أن "لوسيد أير" ستقطع مسافة تتجاوز 400 ميل دون الحاجة إلى شحن البطارية وبقوة تصل إلى ألف حصان.

يشار إلى أن شركة "لوسيد موتورز" ستطلق نموذجها الإنتاجي الأول للسيارة "لوسيد أير" خلال العام 2020. وبالإضافة إلى الكشف عن التصميمات الداخلية والخارجية للسيارة في شكلها النهائي، ستعلن الشركة كذلك عن تفاصيل جديدة حول مواصفات الإنتاج والخصائص والكماليات المتاحة ومعلومات عن الأسعار.

وتعكف الشركة حالياً على تطوير ما تستهدف أن تكون السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم، بما في ذلك مجموعات البطارية بكثافة طاقة غير مسبوقة، والمحركات الكهربائية القوية بكل فعالية وكفاءة.

وصنعت الشركة كذلك أكثر من نصف عدد النماذج الأولية التجريبية (80 سيارة) من "لوسيد أير" في مقر الشركة بوادي السيليكون، والتي تستخدم خطوات الاختبار الشاملة مع التحقق من الديناميكيات الرئيسية للسيارة، وكذلك اختبار الاصطدام والأمان لضمان سلامة الركاب داخل السيارة.

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