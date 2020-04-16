بي إم دبليو تخطط لانتاج سيارة "كروس أوفر كوبيه" عالية الأداء

المصدر: برلين (د ب أ)

تخطط شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات لإنتاج سيارة كروس أوفر كوبيه رياضية أخرى "BMW x 8M"تضاف إلى خط طرزها من فئة M.

وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات أنه ترددت أقوال منذ سنوات عن احتمال انتاج هذا الطراز. وما تردد مؤخرا يزيد من هذا التكهن.

وكانت بي إم دبليو تقدمت مؤخرا بطلب لتسجيل العلامة التجارية إكس 8 إم في ألمانيا وهو ما يشير إلى أن انتاج هذا الطراز بات قريبا.

لكن مجرد أن بي إم دبليو تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية لا يعني بالطبع أنها سوف تستخدم الاسم بالفعل. لكن هذا الاجراء يعني نظريا أن الشركة تريد إبقاء خياراتها مفتوحة.

ومع ذلك ذكرت بي إم دبليو في مدونتها "بيمربوست" أنه من المحتمل بدء الانتاج في يوليو 2022. وهذه المعلومات تتسق مع تقارير سابقة حول النية في سرعة البدء في انتاج السيارة.

يذكر أن الشركة سبق أن تحدثت في عام 2017 عن إمكانية انتاج السيارة إكس 8.

وأوضح مدير فرع التطوير بالشركة كلاوس فروليخ أن هناك مجالا لطراز إكس 8 وخاصة في أسواق مثل الصين.

ومن المتوقع أن تبلغ قوة محرك الطراز الجديد 750 حصانا ، ويحتوي على 8 إسطوانات. كما ستكون السيارة هجين أي تدار بالبزين والكهرباء.