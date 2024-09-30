السعودية تتوقع عجزاً بـ 101 مليار ريال من الناتج المحلي في 2025

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 عجزاً قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقديرات ميزانية 2025 تأتي أقل بشكل طفيف عن تقديراتها السابقة للعام ذاته البالغة 1.3 تريليون ريال، وانخفضت الإيرادات 4% من 1.23 تريليون ريال، كما ارتفع العجز 38% عن التقديرات السابقة البالغة 73 مليار ريال.

وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3% خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8% خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

وتتوقع المملكة أيضاً أن تسجل 0.8 بالمئة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6 بالمئة في 2025.

وأكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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