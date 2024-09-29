الإمارات في المقدمة.. 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2023، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.

وعزا مسؤول بأحد البنوك القفزة في استثمارات الدول العربية لمصر بالربع الثالث، وخاصة الوافدة من الإمارات، إلى توقيع مصر في فبراير الماضي صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار.

واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزء منها متمثل في ودائع.

وتوقع المسؤول استمرار طفرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الإماراتية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة لاستلام مصر 20 مليار دولار من الاستثمارات المبرمة خلال شهري أبريل ومايو 2024.

وأضاف أن تبني البنك المركزي المصري في مارس الماضي سياسة سعر صرف أكثر مرونة تخضع للعرض والطلب، أسهمت في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة سواء من الدول العربية أو غيرها.

وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.

وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2024/2023.

وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2025/2024، التي بدأت في يوليو الماضي.

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