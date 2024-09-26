تباين أداء الأسهم العربية ودبي عند أعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: دبي - محمود حسن

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حلق مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 2014، فيما أغلقت أسواق الأسهم العربية على تباين الخميس نتيجة أنباء عن تحفيز اقتصادي قوي من الصين في مقابل توترات جيوسياسية في المنطقة أثرت على المعنويات.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مستفيداً من زيادة سهم شركة باركن 4.3 بالمئة. فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستقراً.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة أكوا باور 4.8 بالمئة. لكن سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية انخفض 0.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.2 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر المغرب «مازي» بنسبة 0.62%، فيما تراجع مؤشر الكويت هامشياً بنسبة 0.06%، وانخفض مؤشر البحرين 0.25% ومسقط 0.52%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.1 بالمئة.

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