ارتفاع معظم أسواق الأسهم العربية بدعم من مكاسب النفط وأسهم آسيا

المصدر: دبي - رويترز

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ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العربية، الثلاثاء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من تدابير تحفيز واسعة النطاق في الصين، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المكاسب.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، على خلفية إطلاق الصين لإجراءات تحفيز نقدي ومخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تضر بالإمدادات الإقليمية، في حين تتأهب الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، لإعصار كبير.

وأعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، الثلاثاء، عن أكبر حزمة تحفيز نقدي منذ الجائحة، بهدف إنعاش الاقتصاد من الركود والوصول لمستهدف الحكومة للنمو هذا العام، لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز المالي حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المئة، مستفيداً من زيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 3.5 في المئة، وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.07 في المئة.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.14 %، فيما صعد سهم شركة أرامكو 0.4 في المئة.

كما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.46 %، والكويت 0.17 %، ومسقط 0.08 %، فيما تراجع مؤشرات البحرين بنسبة 0.18 %، والمغرب 0.38 %، ومصر 0.49 %.

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