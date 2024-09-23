تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - (رويترز)

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تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة العربية، الاثنين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفي انتظار موجة بيانات اقتصادية عالمية.

والسوق السعودية مغلقة اليوم في عطلة رسمية.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مدعوماً بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على استقرار، مرتفع هامشياً بنسبة 0.04 %، كما ارتفع سوق مسقط بنسبة 0.07 %.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.16 %، والكويت بنسبة 0.27 %.

وارتفع مؤشر سوق الدار البيضاء بنسبة 0.8 %.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 0.9 بالمئة.

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