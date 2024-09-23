«المركزي» المصري يعتزم طرح أسهم بالمصرف المتحد في البورصة

المصدر: القاهرة ــ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025. ولم يذكر البنك حجم الحصة لكنه قال إنه «يعمل حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية».

وأضاف البنك «من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب».

وقال بيان البنك المركزي «شهد مجمل أصول المصرف نمواً من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (2.2 مليار دولار) في يونيو 2024».

وأضاف: صافي أرباح البنك ارتفع «من 1145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز