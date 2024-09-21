خبراء دوليون يبحثون مستقبل صناعات البناء في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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اختارت مجموعة فيشر، الألمانية متعددة الجنسيات المتخصصة في صناعة المنتجات المبتكرة للتثبيت لقطاع البناء، دبي لإقامة منتداها الدولي الثاني للخبراء، حيث استقطب الحدث قادة وشركاء وخبراء بالمجال لمناقشة أحدث التطورات في قطاع البناء، مع التركيز على ممارسات البناء المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، وكلاعب أساسي وعالمي في مجال صناعة مواد البناء، تدير فيشر 52 شركة فرعية ويعمل بها ما يزيد على 4,700 شخص حول العالم.



وقام المتحدثون الرئيسيون من المجموعة بتقديم رؤى قـيّمة حول العمليات العالمية للشركة، وكذلك رؤيتها لمستقبل البناء. حيث كانت الاستدامة موضوعاً محورياً في المنتدى، فقد أعادت فيشر التأكيد على التزامها بالممارسات المسؤولة تجاه البيئة.

تم استعراض أحدث مبادرات فيشر التي تعطي الأولوية للحلول الإنشائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية للحد من التأثير البيئي على قطاع الإنشاءات.



وقال الدكتور رونالد ميهالا ممثلاً عن مجموعة فيشر: «نحن سعداء باستضافة المنتدى الدولي للخبراء في دبي، وهي مدينة معروفة بنموها المتسارع ورؤيتها للمستقبل. في فيشر، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل البناء من خلال الابتكار والتحول الرقمي وممارسات الاستدامة. هذا الحدث هو دليل على جهودنا للسبق في قيادة الصناعة وفي خلق حلول بناء أذكى وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة».



وناقش البروفيسور أشرف بيداه، وهو خبير في الإصلاح الهيكلي والتقوية، الحاجة العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة ومشاركة تقنيات مبتكرة لتمديد عمرها. واستكمل الدكتور مات تيث من فيشر نفس الموضوع من خلال تقديم حلول الألياف الكربونية من فيشر ومواد CFRP لتقوية الهياكل الخرسانية بأثر بيئي محدود. وقد قام بشرح برنامج تصميم مختص بالتدعيم REINFORCE-FIX الذي يعمل على مواءمة وتحسين الاستدامة مع الأمان بما يخص مشاريع التدعيمات.

وقال البروفيسور كونراد بيرجمايستر: «إن التقنيات الناشئة تعيد تشكيل قطاع البناء، مما يخلق فرص لبناء أكثر كفاءة وأماناً واستدامة».



إضافة إلى الرؤى الاستراتيجية، عمل منتدى الخبراء الدولي أيضاً كمنصة للكشف عن أحدث الابتكارات في مجال المنتجات. فقد تم تصميم هذه المنتجات الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجال الإنشاءات، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة وتكامل التكنولوجيا المتقدمة.

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