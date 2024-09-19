70 % زيادة في هجمات حجب الخدمة على دول الخليج

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت «بوزيتف تكنولوجيز» دراسة شاملة حول سوق الخدمات السيبرانية الإجرامية، التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت الدراسة أن المؤسسات في دولة الإمارات والسعودية، لا تزال في مرمى نيران مجرمي الإنترنت، وأن أكثر من نصف جميع المنشورات على منتديات شبكة الويب المظلم، تتعلق ببيع البيانات، والوصول إلى البنى التحتية للشركات.

وفي خضم التوترات الجيوسياسية، كثفت مجموعات القراصنة دعواتها لشن هجمات حجب الخدمة الموزعة والاختراقات لتعطيل المؤسسات الحكومية في المنطقة. ففي النصف الأول من عام 2024، ارتفع عدد التقارير عن نتائج هجمات حجب الخدمة الموزعة على شبكة الويب المظلمة بنسبة 70%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. واستهدف نشطاء القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى القطاع العام، القطاع المالي، وقطاع النقل والمواصلات أيضاً.

كما أوضحت الدراسة أن مجرمي الإنترنت لا يزالون يركزون على أكبر اقتصادين في المنطقة، حيث بلغت حصة الإمارات 40% (من جميع المنشورات التي شملتها الدراسة، والتي نشرت على الويب المظلم)، والسعودية 26%.

فيما بلغت حصة قطر 12%، وحصة الكويت 8%، وحصة البحرين 8%، وحصة سلطنة عمان 6%.

وتشير النتائج إلى أن القطاع العام يعد الهدف الرئيس للهجمات، حيث استحوذ على 21% من المنشورات. كما تُظهر الدراسة أن 63% من البيانات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، نُشرت مجاناً ضمن هجمات نفذها ناشطون سيبرانيون. كما تم استهداف القطاعات التجارية والخدمية والمالية بشكل بارز، حيث استحوذت الإعلانات المتعلقة بها على 16% و15% و13% على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز