1.1 مليار جنيه غرامات سددها مستخدمو سيارات «ذوي الهمم» في مصر

المصدر: القاهرة - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت مصلحة الجمارك في مصر ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر بدون وجه حق، منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بحسب شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية لبلومبرغ.

وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات، للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

وكانت مصر أوقفت مطلع يوليو الماضي الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.

تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80 % من سيارات ذوي الهمم، التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والأغلبية منهم لا يعرفون نوع السيارة، سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من سيارات ذوي الهمم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز