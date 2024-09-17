110 ملايين اشتراك في الهاتف المحمول بمصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن معدل انتشار الهاتف المحمول الذي بلغ 101.92% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024، مقارنة بنحو 97.35% بنهاية الفترة أبريل ـ يونيو 2023، بمعدل تغيير سنوي 4.57%. ومن ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.85% بنهاية الفترة من أبريل – يونيو. وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول بنهاية يونيو 110.41 ملايين اشتراك، بينما بلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت 12.84 مليون مشترك.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% في العام المالي 2022 / 2023؛ ليصبح الأعلى نمواً بين القطاعات على مدار 5 سنوات متتالية. (القاهرة - البيان )

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز