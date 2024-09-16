بورصات دبي وأبوظبي والمغرب تتفادى التراجعات العربية

المصدر: دبي - (رويترز)

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تفادت 3 أسواق مال «دبي ـ أبوظبي ـ المغرب» تراجعات البورصات العربية، مع ترقب المستثمرين خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وغالباً ما تتوافق السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مركز الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم العملات الإقليمية مربوطة بالدولار.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة تاكسي دبي 7.5 بالمئة مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.2 بالمئة.

لكن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة وانخفض سهم بنك قطر الإسلامي 0.3 بالمئة.

كما تراجع مؤشر مسقط 0.31% والبحرين 0.39%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب بنسبة 0.8%.

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