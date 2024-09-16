ارتفاع مؤشرات السعودية وقطر مع توقع خفض الفائدة

المصدر: دبي - وكالات

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أغلقت أغلب أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أبوابها، أمس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، باستثناء السعودية وقطر. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مجموعة التيسير 0.2 بالمئة.

كما تقدم المؤشر القطري 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب بلغت اثنين بالمئة لسهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

توقع رفع الفائدة

وأغلقت بورصات الكويت والبحرين ومسقط ومصر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على خفض كبير لأسعار الفائدة. وركزت الأسواق على تعليقات أحد صناع السياسة الأمريكيين السابقين الذي قال إن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يزال خياراً متاحاً هذا الأسبوع.

وتعكس العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الأمريكية احتمالاً بنسبة 47 بالمئة بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ارتفاعاً من 28 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهامش سيكون ضئيلاً بين احتمالي الخفض بمقدار ربع ونصف نقطة مئوية.

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