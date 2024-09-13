الأسهم العربية تواكب الارتفاعات العالمية

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واكبت مؤشرات الأسهم العربية، الأسواق العالمية، حيث شهدت ارتفاعاً جماعياً، باستثناء مؤشرات أبوظبي والبحرين.

وأغلقت أغلب أسواق الأسهم العربية على ارتفاع، أمس، بعد أن مهدت بيانات التضخم الأمريكية الطريق أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لخفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيس في دبي 0.42 %، مع إغلاق سهم شركة إعمار العقارية مرتفعاً بنحو 1.1 %، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 0.16 %.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.7 %، مع صعود سهم مجموعة التيسير 1.6 %، وارتفاع سهم بنك الراجحي 1 %. ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4 %. كما ارتفع مؤشر الكويت الرئيس بنسبة 0.11 %، ومسقط 0.22 %، فيما انخفض مؤشر البحرين، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.08 %. وكسب المؤشر القياسي القطري 1.5 % ، بدعم من قفزة 4.8 % في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.

وخارج الخليج، استقر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية عند الإغلاق. كما ارتفع مؤشر المغرب مازي 0.15 %، إلى مستوى 13.941 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز