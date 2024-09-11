تراجع شبه جماعي للأسهم العربية.. باستثناء سوقي مصر والبحرين
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اكتست مؤشرات الأسهم العربية باللون الأحمر في ختام تداولات الأربعاء، باستثناء سوقي مصر والبحرين.
وهبط مؤشر دبي 0.9 بالمئة مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة. وخسر مؤشر أبوظبي 0.85 بالمئة.
وتراجع المؤشر السعودي 1.8 بالمئة متأثراً بهبوط سهم مجموعة التيسير 1.7 بالمئة وانخفاض سهم شركة أكوا باور 5.1 بالمئة. ونزل سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 بالمئة.
ونزل المؤشر القطري 0.18 بالمئة متأثراً بهبوط سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.3 بالمئة.
كما تراجع مؤشر الكويت 0.95% ومسقط 0.50%.
فيما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.26%.
وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.27 بالمئة مدفوعاً بقفزة بلغت 8.8 بالمئة في سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية.
واستقر مؤشر المغرب «مازي» مسجلاً تراجع هامشي بنسبة 0.03% إلى مستوى 13.900 نقطة.