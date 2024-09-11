التضخم بالأردن يرتفع 1.87% في أغسطس

المصدر: عمان - وكالات

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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأربعاء أن معدل التضخم في أغسطس الماضي ارتفع 1.87 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.15 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضروات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وفي يوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 0.92 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر يونيو، تراجع معدل التضخم 0.25 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع بشكل رئيسي «مجموعة الأمتعة الشخصية» بنسبة 5.75 بالمئة و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.18 بالمئة، و«الإيجارات» بنسبة 3.25 بالمئة، و«الألبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 3.23 بالمئة و«التعليم» بنسبة 2.75 بالمئة.

في حين جاءت أبرز تراجعات الأسعار في مجموعة «النقل» بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة «الوقود» بنسبة 1.77 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ارتفاعاً نسبته 2.45 بالمئة على أساس سنوي.

وفي يوليو الماضي، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، التزاماً من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.

وتوقع البنك المركزي الأردني هذا الأسبوع، استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1 بالمئة، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2 بالمئة في 2022.

والأسبوع الماضي رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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