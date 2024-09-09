عمان تطرح 25% من أسهم «أوكيو للاستكشاف» للاكتتاب العام

المصدر: دبي - (رويترز)

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تعتزم مجموعة أوكيو العمانية طرح أكثر من 25 بالمئة من أسهم وحدة الاستكشاف والإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام ضمن خطة التخارج التي أعلنها جهاز الاستثمار العُماني.

وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن فترة تلقي الطلبات للطرح العام الأولي من المتوقع أن تبدأ هذا الشهر، ومن المقرر أن يبدأ التداول في بورصة مسقط في أكتوبر.

وسيكون الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في سلطنة عمان في عام 2024، ويأتي بعد إدراج 49 بالمئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة لأوكيو في طرح جمع 771 مليون دولار العام الماضي.

وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة أيضا لطرح عام أولي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية العام، وقالت رويترز في يوليو إن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.

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