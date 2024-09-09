البورصة المصرية ترتفع بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

المصدر: متابعة - محمود حسن

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استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، الإثنين، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 30436 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 37310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13214 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة المصرية بعد أنباء عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

وتفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 85.23 جنيه.

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