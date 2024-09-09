تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 87% في يوليو

المصدر: القاهرة - البيان

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كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وأشار المركزي، في بيان، إلى ارتفاع التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة «يونيو 2024» والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وارتفعت بذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار«مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق».

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