المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقود مشاريع بـ1.067 مليار دولار

المصدر: البيان

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري فى بكين عاصم حنفي، وQu Defu، رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا القابضة»، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني - الإفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين.

وأعلن وليد جمال الدين، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن العقود تضمنت عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «الصين القابضة للزجاج»؛ لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج.

ووقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، و Lv Guo، رئيس شركة الصين القابضة للزجاج.

وأضاف جمال الدين أم المشروع يستهدف إقامة مصنع إنتاج للزجاج يتكون من خطي إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع.

وأوضح أن هذا المشروع هو إحدى الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، مشيراً إلى أنه يستهدف توفير 800 فرصة عمل.

ولفت إلى أن منتجاته تستهدف السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنوياً، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم، اليوم، أيضاً، توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «بينخوا (بيفار) جروب – للكيماويات»، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، ويوفر المشروع 795 فرصة عمل، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.

ووقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وDong Hongbo، النائب الأول لرئيس مجموعة بينخوا (بيفار).

وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع يهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، إذ يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة.

وأوضح أنه تم كذلك توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «إيليت سولار»، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 غيغاوات، وذلك على مساحة 77 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وLiu Jingqi، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت سولار.

وأوضح جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال.

وقال إن اليوم شهد أيضاً توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «داخوي للجلوكوز وطيبة للنشا»، بهدف إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وهشام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للنشا.

وأوضح السيد وليد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 7.5 ملايين دولار، مشيراً إلى أنه يستهدف سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال إنتاج 20 ألف طن سنوياً بالمرحلة الأولى.

وذكر أنه ستتم إضافة خطي إنتاج آخرين لاحقاً بإنتاج سنوي 30 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج بالمشروع إلى 50 ألف طن سنوياً، موضحاً أن المشروع يوفر 156 فرصة عمل مباشرة.

وتابع جمال الدين أن التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء المصري، اليوم، تضمنت توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «كاكس للاستثمار»، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير.

وأوضح أنها تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، ما يُعزز تعميق المكون المحلي اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضاً نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

وقَّع العقد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وZhang Junni، مؤسسة شركة كاكس للاستثمار.

وأكد وليد جمال الدين أن التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة، وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم الذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه اليوم أيضاً، ما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلاً عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، مضيفاً: «ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة».

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