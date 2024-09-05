«ستاندرد آند بورز»: البنوك الخليجية في وضع جيد لمواصلة النمو

المصدر: أبوظبي ــ وام

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي»، استمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف. وأضافت في تقرير حديث صدر أمس، أن القطاعات غير النفطية في الإمارات والسعودية أسهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4% لأكبر 45 بنكاً خليجياً في النصف الأول 2024، مقابل 6.7% في عام 2023.

ولفتت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7%، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025.

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