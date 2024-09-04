تراجع جماعي للأسهم الخليجية.. ومؤشر مسقط الناجي الوحيد

المصدر: دبي - وكالات

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أنهت أغلب أسواق المال في منطقة الخليج التعاملات الأربعاء على تراجع بضغط من هبوط أسعار النفط ومع تزايد مخاوف تتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4350 نقطة ، ليغلق مؤشر السوق عند 4364.76 نقطة، منخفضاً بـ 0.12%، إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9366.71 نقطة متراجعاً 0.13% بنهاية جلسة أمس.

وهبط المؤشر السعودي 0.4 بالمئة بضغط من تراجع 1.7 بالمئة في مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم. كما تراجع سهم عملاقة النفط أرامكو 0.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة في ظل تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل بنك قطر الإسلامي الذي هبط 0.8 بالمئة.

كما تراجع مؤشر الكويت 0.44% والبحرين 0.20%، فيما كان مؤشر مسقط الناجي الوحيد الذي ارتفع هامشياً بنسبة 0.07%.

وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر القيادي المصري التعاملات على تراجع نسبته 0.1 بالمئة مع نزول سهم إي.إف.جي القابضة بواحد بالمئة.

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