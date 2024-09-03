أول تحسن للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية منذ فبراير الماضي

المصدر: الرياض - وكالات

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أظهر مسح تعافي وتيرة النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية قليلاً في أغسطس من أدنى مستوى في أكثر من عامين، والذي سجلته في الشهر السابق، وذلك بدعم من انتعاش الطلبيات الجديدة والوظائف.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 54.8 في أغسطس من 54.4 في يوليو، والتي كانت أدنى قراءة منذ يناير 2022، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.

وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 58.1 نقطة في أغسطس من 58.6 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تباطؤ النشاط بين شركات القطاع الخاص غير النفطي، مما دفع بعضها إلى خفض أسعار البيع لتحفيز الطلب.

وشهد أغسطس ارتفاعاً طفيفاً في نمو الطلبيات الجديدة، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.8 من 55.7 في يوليو، بينما تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي إلى أعلى قراءة منذ أكتوبر 2023.

وقال نايف الغيث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض: «كان نمو التوظيف محركاً رئيسياً لهذا الزخم في أغسطس، مما يشير إلى أن هذه الشركات تزداد ثقة في خططها التوسعية».

وأضاف الغيث: «الارتفاع في الطلبيات الجديدة يوضح قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتنامية. وتسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلية، الضوء على تفاؤل شديد لدى الشركات داخل القطاع الخاص».

وتعافت ثقة الشركات في أغسطس في مستقبل الأعمال على مدى 12 شهراً إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

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