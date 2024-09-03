ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية ومصر

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الثلاثاء قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ربما تحدد مسار مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.6 بالمئة. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.17 بالمئة.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.11 بالمئة، بدعم من زيادة 0.3 بالمئة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم وصعود سهم مصرف الراجحي. وعلى صعيد منفصل، قالت شركة الماجد للعود السعودية إنها حددت سعر طرحها العام الأولي في البورصة المحلية عند 94 ريالا للسهم، وهو أعلى نطاق سعري إرشادي، لجمع 188 مليون دولار.

وكسب المؤشر القطري 0.4 بالمئة، بقيادة ارتفاع سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة.

كما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.31% ، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 0.13%، فيما استقر مؤشر البحرين متراجع هامشياً بنسبة 0.04%.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 0.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر توسع في أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع استقرار الطلب وتحسن الاقتصاد.

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