تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة الاثنين

المصدر: دبي - (رويترز)

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تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج، الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى في 10 سنوات عند 4356.77 نقطة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.2 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.84%.

وزاد المؤشر القطري 1.1 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي أنهى تداولاته على ارتفاع 2.6 بالمئة. في غضون ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي أن الشركة المملوكة للدولة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنويا من ستة ملايين طن حاليا، دون تحديد إطار زمني.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليغلق عند مستوى 12167 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 27.90 ريال.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.25%.

فيما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.03%، والبحرين بنسبة 0.38%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.6 بالمئة.

وأظهر استطلاع لآراء محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مع استمرار تراجع التضخم.

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