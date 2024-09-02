بدء الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي العربي

المصدر: القاهرة - د ب أ

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انطلقت، أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الأعمال التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ14 بعد المئة برئاسة الإمارات خلفاً للأردن.

وأكد جمعة الكيوي رئيس وفد الإمارات أن الإمارات حريصة خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق المستهدفات التنموية للدول الأعضاء.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في الملف الاجتماعي تمهيداً لرفعها للاجتماع الوزاري العربي الذي تبدأ اجتماعاته الخميس القادم منها الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية إلى تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

ويعرض على اللجنة الاجتماعية بند حوّل مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، ومقترح تأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

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