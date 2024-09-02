تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة بداية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، أمس، في جلسة بداية الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر السعودي والقطري بجانب مؤشر بورصة مسقط، فيما خالف الارتفاعات كل من مؤشر الكويت والبحرين. وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.4% ليغلق عند 12189 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 88.80 ريالاً. وتصدر سهم أميانتيت، الارتفاعات بنسبة 9 % عند 31.95 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 14 مليون سهم. كما ارتفعت أسهم كيمانول، وحلواني إخوان، وعطاء، ومدينة المعرفة، والخليج للتدريب، بنسب تراوح بين 4 و8%. وسجل سهم الوطنية للتعليم، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 216 ريالاً بزيادة 4%.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.27% إلى 10,230 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 237 مليون ريال.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنحو 0.28% إلى 4759 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.766 مليون ريال، حيث ارتفع سهم شركة المطاحن العمانية بنسبة 1 % بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق نمو في صادراتها العام الماضي إلى 40.449 طناً مترياً من منتجات الطحين، وبنسبة 25% مقارنة بـ32.423 طناً مترياً في العام السابق.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.12% إلى 7172.41 نقطة، حيث تم تداول 356.9 مليون سهم عبر 15278 صفقة نقدية بقيمة 62.9 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر البحرين العام 0.06% إلى 1.956 نقطة، وبتداولات 586270 ديناراً.

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