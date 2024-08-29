ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية باستثناء أبوظبي والبحرين

المصدر: دبي - وكالات

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شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية ارتفاعاً جماعياً في جلسة الخميس باستثناء أبوظبي والبحرين، بدعم من توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن التوترات الجيوسياسية المتنامية أثرت على المعنويات.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% فوق مستوى 4334 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.23 % ليغلق عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار ريال. وشهدت الجلسة تنفيذ إم إس سي آي، تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلنة يوم 13 أغسطس الجاري.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.95 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 75 مليون سهم، وبقيمة 2.1 مليار ريال. وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً بنسبة 2% عند 88.10 ريالاً.

وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.2 بالمئة

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.03% ومسقط 0.55%. فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.03%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.9 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة خلال الفترة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.

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