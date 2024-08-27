تباين أداء بورصات الخليج.. والخفض الوشيك للفائدة يحد من الخسائر

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء تأثراً بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط غير أن الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية حد من الخسائر.

ففي الإمارات ارتفع مؤشر دبي المالي 0.4 بالمئة إلى مستوى 4343.22 نقطة، مع صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.1 بالمئة. وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم مجموعة التيسير 1.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

كما نزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثراً بتراجع سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.53%، وزاد مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.08%.

فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.02%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 بالمئة مع تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مكاسب 2.7 بالمئة.

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