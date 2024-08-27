صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

المصدر: القاهرة - وكالات

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قال صندوق مصر السيادي الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار إن نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة الرئيس التنفيذي أيمن سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.

وأضاف أن نهى خليل ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم.

وناقش مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له بعد التشكيل الوزاري الجديد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق، ووافق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق.

كما وجه بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

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