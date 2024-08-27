الكويت وقطر توقعان اتفاقية طويلة الأجل للغاز المسال

المصدر: الكويت، الدوحة - وكالات

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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة عن توقيع اتفاق طويل الأجل تستورد بموجبه مؤسسة البترول الكويتية ما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً. ووقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الاتفاق نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية، ووقعه عن الجانب القطري المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في دولة قطر.

وخلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق والذي أقيم في مقر مؤسسة البترول الكويتية، أكد الشيخ نواف الصباح الأهمية البالغة للاتفاق الذي يبني على الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا اتفاقهما الأول والذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بحوالي 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2022.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي: «هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخصوصاً في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية».

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