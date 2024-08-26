ارتفاع معظم الأسهم الخليجية.. وتحرك عرضي في السعودية

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين بعد أن أشار رئيس مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الأرجح في سبتمبر.

واستعاد مؤشر سوق دبي مستويات مارس بدعم ارتفاع الأسهم القيادة، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75 % إلى مستوى 4324.75 نقطة، مع زيادة سهم إعمار العقارية 1.06 بالمئة.

وأنهت بورصة قطر الجلسة على ارتفاع بأكثر من 1% إلى مستويات 10222 نقطة، بقيادة سهم بنك قطر الوطني، الذي أغلق على ارتفاع اثنين بالمئة.

سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعاً في ختام الجلسة وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.45% عند 6066 نقطة.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.20%.

وسيطر الاتجاه العرضي على السوق السعودي عند الإغلاق وذلك بعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، واستقر تاسي عند 12261 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.01%.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.19%، ومؤشر البحرين 0.06%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 بالمئة، بدعم من قفزة سهم المجموعة المالية القابضة (هيرمس) 6.4 بالمئة.

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