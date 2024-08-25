تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية، في أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 0.56% إلى 12262.64 نقطة، وبتداولات 7.95 مليارات ريال، وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.85 ريالاً.

وصعد سهم إس تي سي، اليوم بنسبة 10 % عند 43.70 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 31 مليون سهم، هي الأعلى منذ أكثر من عام، وبقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال. وأقرت الشركة سياسة توزيع الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة متضمنة توزيع 0.55 ريال للسهم عن كل ربع.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 88.70 ريالاً.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.4% إلى 7135.31 نقطة، من خلال تداول 115.46 مليون سهم بقيمة 36.35 مليون دينار.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.45% إلى 1929.72 نقطة، وبتداولات 1.71 مليون دينار.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.17% إلى 10105 نقاط وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 252 مليون ريال، وتراجع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 6.5% منذ بداية 2024، وفي سلطنة عُمان ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.29% إلى 4687.69 نقطة، وبلغت التداولات 1.075 مليون ريال.

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