واردات سلطنة عمان من الذهب ترتفع بنسبة 41% خلال 12 شهرا

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي واردات سلطنة عُمان من الذهب في نهاية مايو من العام الحالي، بنسبة 41% ليصل إلى 176 مليونا و591 ألفا و960 ريالا عمانيا، (الريال يعادل 2.6 دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل حوالي 125 مليونا و100 ألف و929 ريالا.

وأفادت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بأن مجموع أوزان الذهب الذي استوردته السلطنة في نهاية مايو من العام الحالي بلغ نحو 8 آلاف و443 كيلوغراما، مقابل 5 آلاف و675 كيلوغراما في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت البيانات أن دولة الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب لسلطنة عُمان في نهاية مايو 2024 بما قيمته 170 مليونا و395 ألفا و964 ريالا عُمانيا، تلتها هونغ كونغ بـ 3 ملايين و173 ألفا و485 ريالا، ثم تركيا بمليون و420 ألفا و125 ريالا، فالبحرين بـ 680 ألفا و688 ريالا، وروسيا بـ 314 ألفا و615 ريالا.

من جهة أخرى أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 14 مليونا و690 ألفا و377 ريالا، بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بذات الفترة من عام 2023، التي سجلت قيمة الصادرات خلالها 18 مليونا و990 ألفا و962 ريالا.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المستوردة للذهب من سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، وبما قيمته 7 ملايين و228 ألفا و175 ريالا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6 ملايين و4 آلاف و272 ريالا، ثم هونغ كونغ بـ 603 آلاف و488 ريالا، والهند بـ 475 ألفا و584 ريالا، والبحرين بـ 203 آلاف و601 ريال.

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