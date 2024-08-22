71.5 % من المصريين يمتلكون حسابات بنكية

المصدر: القاهرة - البيان

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ارتفعت نسبة المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية أو مالية مختلفة إلى 71.5% بنهاية يونيو بإجمالي 48.1 مليون شخص، مقابل 70.7% في ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، نشرها الخميس، أن مبادرات الشمول المالي نجحت في زيادة عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية أو بريدية أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ إلكترونية بنسبة 180% مقارنة بعام 2016.

وشملت البيانات 67.3 مليون مصري ممن يتخطون 16 عاماً ويحق لهم فتح حسابات مالية، بين سكان البلاد البالغ عددهم 106 ملايين شخص.

قال البنك المركزي المصري إن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية ارتفع بنهاية يونيو إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4%، مقارنة بنحو 62.7% في ديسمبر 2023.

وأرجع البيان ذلك إلى «المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا».

كما ارتفعت نسبة الشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، الذين يمتلكون حسابات بنكية أو مالية إلى 51.7% في يونيو مقارنة بنحو 51.5 % في ديسمبر 2023، إذ بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليوناً.

ويسمح البنك المركزي المصري للشباب من سن 16 سنة بفتح حسابات مالية، بالإضافة إلى التيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

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