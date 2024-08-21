هل تقترض هيئة قناة السويس 19 مليار جنيه لتطوير موانئها؟

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الهيئة كل ما يتم تداوله في هذا الشأن بأنه «محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق»، مبينةً أنها لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات موانئ الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.

ودعت إلى ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروّجي تلك المعلومات المغلوطة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

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