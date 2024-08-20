السعودية تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بقيمة مليار دولار

المصدر: الرياض ــ د ب أ

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إتمام توقيع اتفاقية شراء مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن للاستحواذ على تسع ناقلات نفط خام عملاقة بما يقارب 3.75 مليارات ريال (مليار دولار).وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم تداول السعودية، إن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تسريع خطط تحديث الأسطول البحري، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم.

وأوضحت أن هذه الصفقة ستمكن بشكل كبير من رفع تنافسية أسطولها البحري، مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة، مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.وقالت: إنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية، لافتة إلى أنه تم بناء غالبية الناقلات التسع في كوريا الجنوبية.

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