أداء متباين لبورصات الخليج في انتظار بيانات اقتصادية عالمية

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على أداء متباين، الاثنين، في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية العالمية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.31 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعاً 0.2 بالمئة بقيادة مكاسب 2.8 بالمئة لسهم مجموعة الاتصالات القطرية (أريدُ).

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة. ونزل مؤشر دبي 0.1 بالمئة.

كما تراجعت مؤشرات الكويت 0.11% ومسقط 0.39% والبحرين 0.39%.

وتراجعت أسعار النفط، وظل خام برنت دون 80 دولاراً للبرميل بفعل تأثر المعنويات في السوق بالمخاوف إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة متأثراً بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.

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