تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 1.3% في يوليو

المصدر: مراكش - وكالات

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تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 1.3 بالمئة في يوليو من 1.8 بالمئة الشهر السابق، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.8 بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.1 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن المغرب كان قد سجل مستويات غير مسبوقة في معدلات التضخم منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6 بالمئة، وانخفض إلى 6.1 بالمئة العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5 بالمئة في العقدين الماضيين.

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