ارتفاع معظم البورصات الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 % مع تقدم سهم مجموعة التيسير 6.2 %. وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 % مدعوماً بصعود سهم شركة صناعات قطر 0.9 %.

وارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.42 %، كما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.31 %.

فيما تراجع مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.04 % وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 % متأثراً بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.5 % . هذا وتفتح أسواق الإمارات أبوابها للتداول من الاثنين إلى الجمعة.

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