ارتفاع أغلب أسواق الخليج ومصر.. باستثناء بورصة مسقط

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع تقدم سهم مجموعة التيسير 6.2 بالمئة.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم شركة صناعات قطر 0.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.42%، كما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.31%

فيما تراجع مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.04%

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثراً بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.5 بالمئة.

هذا وتفتح أسواق الإمارات أبوابها للتداول من الاثنين إلى الجمعة.

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