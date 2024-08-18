«الشنجن الأفريقي» يغازل 1.4 مليار نسمة في القارة السوداء

المصدر: أبوظبي - البيان

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يغازل حلم فتح الحدود بين 54 دولة مستقلة وذات سيادة سكان قارة أفريقيا، الذين يتراوح عددهم بين 1.2 و1.4 مليار نسمة أو أكثر منذ سنين طويلة، باعتبارها ثاني أكبر قارات العالم بعد آسيا من حيث المساحة وعدد السكان لإحداث نهضة تنموية شاملة في القارة، مع توقعات ببلوغ عدد سكان القارة السوداء 2.5 مليار نسمة، نحو ربع سكان العالم العام 2050، وفقاً لورقة بحثية حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وذكرت الورقة أن عالم «أفروتوبيا» الذي بشرت به أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، يجسد حدود القارة المفتوحة التي يتدفق عبرها بكل حرية ويسر سكان القارة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، حيث لم يعد تدشين «شنجن أفريقية» خاطرة تراود كل من يحلم بالوحدة الأفريقية، بل تحول إلى احتمال أقرب إلى الواقع عندما قدم الاتحاد الأفريقي جواز سفر أفريقيا الموحد.

وأكد «إنترريجونال» أن رؤية «أفريقيا بلا حدود» ليست مجرد حلم، بل هي طريق قابل للتحقق في سبيل التنمية الاقتصادية المستدامة عبر استقطاب رواد الأعمال المهاجرين لدفع النمو في جميع أنحاء القارة.

فوائد استثمارية

وتتمتع البلدان التي تفتح حدودها بفوائد عدة في مجالات تتراوح من السياحة والاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي وبالفعل شهدت 18 دولة من أصل 20 دولة أفريقية مفتوحة للتأشيرات تحسينات في تصنيفاتها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، كما شهدت نمواً في السفر والسياحة والناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والتجاري في أفريقيا سيصل إلى 6.7 تريليونات دولار العام 2030، كما يتوقع أن يتجاوز 16 تريليون دولار العام 2050.

تجارة أكثر تكلفة

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التجارة البينية الأفريقية أكثر تكلفة، بعد أخذ كل العوامل في الاعتبار، من التجارة في أي منطقة أخرى وفي حين أن 48 دولة أفريقية تمنح مواطني دولة أخرى على الأقل خارج أفريقيا السفر من دون تأشيرة، فإن 5 دول أفريقية فقط، على رأسها رواندا، من أصل 54 دولة يمكنها التباهي بمنح حق دخول الأفارقة إلى أراضيها من دون تأشيرة وعلى سبيل المثال، يستطيع المواطن الأمريكي التجول في معظم أنحاء أفريقيا دون تأشيرة؛ مقارنة بالأفريقي الذي يحتاج إلى تأشيرة دخول لنحو 60% من الدول الأفريقية.

السياسات الأفريقية

وقال «إنترريجونال» إن الاتحاد الأفريقي طور العديد من أطر السياسات لإدارة حركة الأفراد الطوعية والقسرية عبر القارة؛ بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية ومن الأمور المركزية لهذه السياسات، الرؤية المنصوص عليها في معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (معاهدة أبوجا) لعام 1994.

وتلزم هذه المعاهدة الدول الأعضاء بتحقيق حرية حركة الأشخاص بشكل تدريجي، وضمان حقوق الإقامة والاستقرار داخل الجماعة الاقتصادية الأفريقية. وحتى الآن، صدقت 48 دولة عضواً على الأقل في الاتحاد الأفريقي على المعاهدة.

وفي عام 2006، اعتمد الاتحاد الأفريقي إطار سياسة الهجرة لأفريقيا، الذي تم تنقيحه في عام 2018 لمعالجة تحديات الهجرة المعاصرة ويشدد إطار سياسة الهجرة على إمكانات الهجرة المدارة جيداً لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويغطي قضايا الهجرة الرئيسية، بما في ذلك إدارة الحدود، وهجرة اليد العاملة، وإدارة البيانات، وحقوق الإنسان للمهاجرين، والنزوح القسري، والهجرة غير النظامية، والتعاون بين الدول، والهجرة الداخلية.

وأضاف «إنترريجونال»، تفتقر اتفاقية إطار سياسة الهجرة إلى آلية لمراقبة الالتزام بها؛ ما يجعلها غير ملزمة ويصعب تنفيذها ولمواصلة تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة، قدم الاتحاد الأفريقي البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة في عام 2015.

ويدعم البرنامج ممارسات التوظيف العادل، وقابلية نقل الضمان الاجتماعي، وقابلية نقل المهارات، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما اعتمد الاتحاد الأفريقي بروتوكول حرية حركة الأشخاص في عام 2018 لتعزيز حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأشخاص داخل القارة.

وأوضح «إنترريجونال» أن خطة التجارة الحرة، وهي جزء من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، تسعى إلى تحويل أفريقيا إلى مجتمع بلا حدود مع زيادة التجارة والاستثمار، وتعزيز موقف أفريقيا التفاوضي في التجارة الدولية.

هجرة الأدمغة

ويساهم عدم القدرة على التحرك بحرية داخل أفريقيا بشكل كبير في هجرة الأدمغة في القارة؛ حيث تمول أفريقيا تعليم المهنيين، مثل الأطباء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب الذين يهاجرون بعد ذلك إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية. وعلى سبيل المثال، ينحدر واحد من كل 10 أطباء يعملون في المملكة المتحدة من بلدان أفريقية استثمرت بشكل كبير في تدريبهم. ومنذ عام 2010، أنفقت 9 دول أفريقية أكثر من ملياري دولار لتدريب الأطباء الذين هاجروا لاحقاً.

وأشارت ورقة «إنترريجونال» إلى أنه وبعد مرور 6 سنوات على طرح جواز السفر الأفريقي، لا يزال تداوله محدوداً للغاية، ولا يزال حاملو جواز السفر يواجهون متطلبات التأشيرة في بعض البلدان ولكي تصبح «أفريقيا بلا حدود» حقيقة واقعة، يتعين على البلدان أن تتبنى سياسات التكامل الإقليمي، وأن تتصدى للتحديات الأمنية.

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