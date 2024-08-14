ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 49.48 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 49.58 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس 2024

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.47 جنيهاً، بينما سُجل أعلى سعر للدولار للبيع في بنك القاهرة عند 49.51 جنيهاً.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مسجلاً 49.14 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 49.24 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 49.3 جنيهاً للشراء، مقابل 49.43 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

تراجع سعر الدولار اليوم في السوق، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 49.6 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 50.6 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 14 أغسطس 2024

صعد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي، ليسجل 53.86 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 54.01 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 54.28 جنيهاً للشراء، مقابل 54.56 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وفي خطٍ موازٍ مع الدولار، انخفض سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 54.54 جنيهاً للشراء، مقابل 55.64 جنيهاً للبيع.

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