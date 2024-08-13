«الأحمر» يصبغ مؤشرات الأسهم الخليجية.. والسعودية الناجي الوحيد

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء، ونزل المؤشر القطري 0.2 في المئة متأثراً بهبوط سهم شركة صناعات قطر 0.8 في المئة، كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.39%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43%.

كما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.8%، ومؤشر مسقط 0.5%، ومؤشر البحرين بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر السعودي الناجي الوحيد، حيث ارتفع 0.5 في المئة مع صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 في المئة، وسهم شركة اتحاد اتصالات ثلاثة في المئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 في المئة متأثراً بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7 في المئة.

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