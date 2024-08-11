"المركزي المصري" يوجه البنوك بتسهيل فتح حسابات للأجانب غير المقيمين

المصدر: وام

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وجه البنك المركزي المصري البنوك المصرية بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجية لعملاء البنوك.

وقال البنك المركزي في تعميم موجه للبنوك نشرته اليوم وكالة (أ ش أ) إن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر.

وأكد البنك المركزي أن تسهيل فتح الحسابات وحصول الأجانب على الخدمات المصرفية من البنوك المصرية يأتي حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، مع اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة.

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