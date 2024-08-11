4.49 مليارات جنيه أرباح «أبوظبي الإسلامي - مصر» في النصف الأول

المصدر: القاهرة - وكالات

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أظهرت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، تضاعف ارتفاع أرباح البنك على أساس سنوي.

وأوضح المصرف في بيان لبورصة مصر، أنه حقق أرباحاً بلغت 4.49 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 2.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر أنه حقق 2.38 مليار جنيه (48.49 مليون دولار) ربحاً صافياً في الربع الثاني مقابل 1.11 مليار جنيه قبل عام.

وارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 15.8 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 8.3 مليارات جنيه في النصف المقارن من 2023.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.49 مليارات جنيه، مقابل 2.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت القوائم المالية المستقلة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إلى ارتفاع ودائع العملاء بالمصرف لتسجل 163.401 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 127.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 36.27 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم وصول التمويلات والتسهيلات للعملاء لتسجل 85.469 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 63.546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أوضحت القوائم أن إجمالي الأصول سجلت 208.9 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 160.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

أضافت إن رأسمال البنك ارتفع من 5 مليارات جنيه من ديسمبر 2023، مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024.

أشارت القوائم أن إجمالي حقوق الملكية سجل 17.98 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

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