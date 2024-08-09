24.4 % تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر يوليو الماضي

المصدر: القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 24.4 % على أساس سنوي في يوليو من 26.6 % في يونيو.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 % في يوليو من 27.5 % في يونيو، مسجلاً تباطؤاً أسرع من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 % في يوليو نزولاً من 1.6 % في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 % في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 % عن العام الماضي.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللاً أن يتراجع التضخم إلى متوسط ​​26.6 % في يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر عندما بلغ التضخم ذروته عند 38 %.

واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس. وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري في موازنة بلغت 3.016 تريليونات جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو. وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 %.

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